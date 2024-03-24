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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Güncel
  • 24.03.2024 17:12
  • Giriş: 24.03.2024 17:12
  • Güncelleme: 24.03.2024 17:24
Kaynak: AA
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı!

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

İstanbulun ardından Ankara Valiliği de fırtına uyarısı yaptı

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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