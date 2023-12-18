İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere yılbaşı ağacı saldırısı

İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere, güvenlik sert şekilde saldırdı. Paylaşılan fotoğraflarda bazı öğrencilerin yaralandığı görüldü.

İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere, güvenlik sert şekilde müdahalede bulundu. Paylaşılan fotoğraflarda bazı öğrencilerin yaralandığı görüldü.

Beyazıt Gazetesi isimli X hesabından yapılan açılamada, "İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere güvenlikler saldırdı. Saldırıda yaralanan öğrenciler oldu." denildi. Ayrıca "İstanbul Üniversitesi Güvenlik Amiri Kenan Arslan'ın öğrencilere saldırı anı" şeklinde bir video da paylaşıldı.

Hergele Postası isimli X hesabından yapılan açıklamada ise, “Teşhir Ediyoruz. İstanbul Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere şiddet uygulayan, hakaret eden, hedef gösteren güvenlik amiri Kenan Arslanı teşhir ediyoruz. Kampüslerimizde ÖGB-polis saldırılarına geçit vermeyeceğiz, üniversiteler bizimdir!” denildi.

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İstanbul Üniversitesi'nde yılbaşı ağacına süs ve dileklerini asmak isteyen öğrencilere güvenlikler saldırdı. Saldırıda yaralanan öğrenciler oldu. pic.twitter.com/QypRB6Ugn1 — Beyazıt Gazetesi (@gazetebeyazit) December 18, 2023

YILDIZ TEKNİK ÖĞRENCİLERİ DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yılbaşı süslemesi yapan öğrenciler gerici bir grup tarafından tehdit ve hakaretlere uğramıştı. Gerici grup öğrencileri silahlı fotoğraflar paylaşarak tehdit etmişti. Asılan süsler sürekli şekilde sökülürken öğrenciler yılbaşı süslemesini sürdürmüştü.