İstanbul Üniversitesi'nde Zeren Ertaş'ın ölümüne protesto: Kaza değil cinayet!

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, asansörde yaşamını yitiren üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin eylem yaptı. Öğrenciler, "Zeren'i hayattan koparan bir kaza değil cinayettir" dedi.

Güncel 27.10.2023 15:38 Giriş: 27.10.2023 15:38

Güncelleme: 27.10.2023 15:44 Kaynak: DHA

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arıza yapan asansörde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin eylem yaptı. Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi önünde toplandı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri adına konuşan Sıla Bozköy, "Zeren'i hayattan koparan bir kaza değil cinayettir. Yurt öğrencilerinin 15 gündür gerekli tüm mercilere defalarca kez ilettiği asansör arızasına tıkanan kulaklar ve nihayetinde ölümle sonuçlanan ihmaller zincirinin 'elim bir olay' denerek örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Öğrenciler olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını talep etti. KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren'in babası konuştu: Çocuğumu devlete emanet ettim, 20-25 gün bakamadı