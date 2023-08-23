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İstanbul Üniversitesi rektörü, kardeşini başdanışman yaptı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.

Güncel
  • 23.08.2023 13:03
  • Giriş: 23.08.2023 13:03
  • Güncelleme: 23.08.2023 13:08
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İstanbul Üniversitesi rektörü, kardeşini başdanışman yaptı
Fotoğraf: İstanbul Üniversitesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 1 Ağustos’ta İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar üniversite içerisinde kendi kadrosunu oluşturmaya başladı.

Diken'den Mehmet Baran Kılıç'ın haberine göre İstanbul Üniversitesi rektörü, bugün kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.

2015-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi iktisat bölümünde doçent olarak görev alan Haluk Zülfikar, 2020’den beri profesör unvanına sahip durumda.

Kardeş Zülfikar, 2016’dan beri İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne bağlı İstatistik ve Uygulama Araştırma Merkezi’nin müdürlüğünü yürütüyor.

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