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İstanbul Üniversitesi’nden Filistinli öğrencilere ‘yemek bursu’

İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gören Filistinli öğrencilere bir yıl ücretsiz yemek hakkı tanındı.

Eğitim
  • 24.11.2023 14:06
  • Giriş: 24.11.2023 14:06
  • Güncelleme: 24.11.2023 14:08
İstanbul Üniversitesi’nden Filistinli öğrencilere ‘yemek bursu’

İstanbul Üniversitesi, Filistinli öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz yemek verme kararı aldığını duyurdu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından ‘Yemek Bursu’ ismiyle duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu

Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.

Bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

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