İstanbul Üniversitesi’nden Filistinli öğrencilere ‘yemek bursu’
İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gören Filistinli öğrencilere bir yıl ücretsiz yemek hakkı tanındı.
İstanbul Üniversitesi, Filistinli öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz yemek verme kararı aldığını duyurdu.
Üniversitenin sosyal medya hesabından ‘Yemek Bursu’ ismiyle duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu
Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.
Bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."
İstanbul Üniversitesi Filistinli Öğrencilerinin Yanında - Yemek Bursu— İstanbul Üniversitesi (@istanbuledutr) November 23, 2023
Üniversitemizde eğitim gören Filistinli lisans öğrencilerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı boyunca geçerli olacak şekilde ücretsiz yemek bursunu kartlarına tanımladık.
Bu süreçte öğrencilerimizin yanında… pic.twitter.com/y6fuml7gqX