İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması beklenirken Valilik, yurttaşları tedbirli olmaları için uyardı.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına 40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."