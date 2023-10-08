İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, Batı Karadeniz'de yarın (9 Ekim Pazartesi) etkili olması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliğinden, Batı Karadeniz'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri aktarıldı.

Açıklamada, "Batı Karadeniz’de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.