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İstanbul Valiliği: Türk, Körfez vatandaşına saldırmadı; olay turistler arasında

İstanbul Valiliği, "bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, olayın 2 ay önce 3 turist arasında meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 24.09.2023 19:41
  • Giriş: 24.09.2023 19:41
  • Güncelleme: 24.09.2023 19:44
Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği: Türk, Körfez vatandaşına saldırmadı; olay turistler arasında
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul Valiliği, "bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, olayın 2 ay önce 3 turist arasında meydana geldiğini açıkladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla paylaşımlar yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın 2 ay önce Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 3 turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır."

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