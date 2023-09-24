İstanbul Valiliği: Türk, Körfez vatandaşına saldırmadı; olay turistler arasında

İstanbul Valiliği, "bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, olayın 2 ay önce 3 turist arasında meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, "bir grup Türk'ün Körfez vatandaşına saldırdığı" yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını, olayın 2 ay önce 3 turist arasında meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medya mecralarında 'İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli olduğu söylenen bir Körfez vatandaşına saldırdı' başlığıyla paylaşımlar yapılmıştır. Konuyla ilgili yapılan araştırmada olayın 2 ay önce Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi’nde 3 turist arasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır."