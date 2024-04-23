İstanbul Valisi'nin yerine oturan çocuk, Taksim'de 1 Mayıs'a izin verdi
1 Mayıs'ın Taksim'de kutlamasını yasaklayan İstanbul Valisi Davut Gül'ün 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan çocuk daha adaletli karar verdi. Gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim'de yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Derin Mina Koç isimli çocuk, "İzin veririm tabii ki" diye konuştu.
İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını belirtirken; yağtığı açıklamada, "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yerine oturan çocuktansa Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin çıktı.
1 MAYIS'A İZİN
Makam koltuğuna oturan Derin Mina Koç, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Derin Mina Koç, 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya, "İzin veririm tabii ki" yanıtını verdi.