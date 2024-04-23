İstanbul Valisi'nin yerine oturan çocuk, Taksim'de 1 Mayıs'a izin verdi

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlamasını yasaklayan İstanbul Valisi Davut Gül'ün 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan çocuk daha adaletli karar verdi. Gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim'de yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Derin Mina Koç isimli çocuk, "İzin veririm tabii ki" diye konuştu.

Güncel 23.04.2024 16:05 Giriş: 23.04.2024 16:05

Güncelleme: 23.04.2024 17:13 Kaynak: DHA

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