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İstanbul Valisi'nin yerine oturan çocuk, Taksim'de 1 Mayıs'a izin verdi

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlamasını yasaklayan İstanbul Valisi Davut Gül'ün 23 Nisan dolayısıyla koltuğuna oturan çocuk daha adaletli karar verdi. Gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim'de yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren Derin Mina Koç isimli çocuk, "İzin veririm tabii ki" diye konuştu.

Güncel
  • 23.04.2024 16:05
  • Giriş: 23.04.2024 16:05
  • Güncelleme: 23.04.2024 17:13
Kaynak: DHA
İstanbul Valisi'nin yerine oturan çocuk, Taksim'de 1 Mayıs'a izin verdi

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Taksim'in kutlamalara kapalı olacağını belirtirken; yağtığı açıklamada, "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yerine oturan çocuktansa Taksim'de 1 Mayıs'ın kutlanmasına izin çıktı.

1 MAYIS'A İZİN

Makam koltuğuna oturan Derin Mina Koç, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocuk doktoru olmak istediğini söyleyen Derin Mina Koç, 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı’nda yapılıp yapılmayacağı konusundaki soruya, "İzin veririm tabii ki" yanıtını verdi.

İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs yasağı: Taksim kutlamalara kapalı olacak
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