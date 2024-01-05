İstanbul ve Ankara'dan gelen THY uçakları sis nedeniyle Şırnak'a inemedi

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemeyen THY uçakları, Batman Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemeyen THY uçakları, Batman Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan 3 THY uçağı, yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Batman Havalimanına iniş yaptı.