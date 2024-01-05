Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İstanbul ve Ankara'dan gelen THY uçakları sis nedeniyle Şırnak'a inemedi

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemeyen THY uçakları, Batman Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Güncel
  • 05.01.2024 22:22
  • Giriş: 05.01.2024 22:22
  • Güncelleme: 05.01.2024 22:24
Kaynak: iHA
İstanbul ve Ankara'dan gelen THY uçakları sis nedeniyle Şırnak'a inemedi
FOTOĞRAF: depophotos

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inemeyen THY uçakları, Batman Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

Şırnak'ta etkili olan yoğun sis, akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan 3 THY uçağı, yoğun sis nedeni ile Şırnak yerine Batman Havalimanına iniş yaptı.

Van’da yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor
BirGün'e Abone Ol

 

 

 