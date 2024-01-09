İstanbul ve Ankara iddiası: Yeniden Refah'ta büyükşehirler için kimlerin adı geçiyor?

Yeniden Refah Partisi'nin, AKP ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday gösterebileceği konuşuluyor. Buna göre partide, İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Melih Güner, İzmir için Bayram Sakartepe'nin ismi geçiyor. Gazeteci Sinan Burhan ise "Yeniden Refah Partisi, Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarıyla seçime girecek" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi'nde büyükşehirlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı merakla beklenirken kulislerde isimler birer birer ortaya atılmaya başlandı.

Yeniden Refah Partisi'nin, AKP ile seçimlerde bir anlaşma sağlanmaması halinde Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Gaziantep ve Erzurum başta olmak üzere çoğu büyükşehir olan illerde kendi adaylarını birer birer açıklayacağı konuşuluyor.

Şimdiye kadar toplam 214 adayı belirleyen Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi, kısa bir süre içerisinde de bütün adaylarını açıklaması bekleniyor.

İHA'nın aktardığı haber egöre, İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara için Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İzmir için Genel Başkan Yardımcılarından Bayram Sakartepe'nin ismi geçiyor.

Partinin Samsun için Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Erzurum için MKYK Üyesi Sadık Çat, Adana için Selahattin Baysal ve Gaziantep için ise Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz'ın adı geçiyor.

İSTANBUL VE ANKARA İDDİASI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100'deki programda Yeniden Refah Partisi ile ilgili kulis haber paylaştı.

Yeniden Refah'tan 'çok önemli bir isim' ile görüştüğünü belirten Burhan, şunları söyledi: "'Görünen o ki ittifak olmayacak’ dedi. Bugün sayın Fatih Erbakan, 'son gün kararımızı vereceğiz' demişti. Yeniden Refah Partisi, Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarıyla seçime girecek."