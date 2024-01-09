YRP 2 büyükşehir adayını duyurdu: İstanbul ve Ankara'nın 5 ilçesinde aday açıklandı

Yerel seçimlerde AKP ile anlaşma sağlanmaması halinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday gösterebileceği konuşulan Yeniden Refah Partisi, Diyarbakır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayını açıkladı. Ankara ve İstanbul'un da 5 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

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Fotoğraf: AA

Yerel seçimler için partilerin ittifak arayışı devam ederken Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP), 57 ilde çıkaracağı belediye başkan adaylarını açıkladı. YRP'den 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, partinin genel merkezinde YRP Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır ve Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayları ile İstanbul ve Ankara'nın 5 ilçesi belediyesinin adaylarının duyurulduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, başta Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İzzeddin Alkan, Karaman Belediye Başkan Adayı Durdu Çelik Eliftaş olmak üzere 57 belediye başkan adayını daha açıklandı. Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. Açıklanan listenin tamamı şöyle: İstanbul ve Ankara iddiası: Yeniden Refah'ta büyükşehirler için kimlerin adı geçiyor?