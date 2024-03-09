İstanbul ve İzmir çıkarması

Mustafa BİLDİRCİN

31 Mart’a sayılı günler kala CHP, kampanya sürecinde vites yükseltecek. Anketler yoluyla kentlerin nabzını tutan CHP’de 11 Mart haftası yoğun geçecek. CHP Lideri Özgür Özel hafta sonu da sahaya inecek. Bu kapsamda 9 ve 10 Mart’ta mitingler düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre, CHP 9 Mart’ta Ankara ve Zonguldak’ta seçmenle buluşacak. 10 Mart’ta İstanbul’a gidecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı gün Edirne’ye geçecek.

CHP’nin, “İstanbul’da birden fazla miting düzenleme” planı hayata geçecek. Bu kapsamda 10 Mart’ın ardından 11 Mart Pazartesi günü de İstanbul’da CHP’nin mitingi olacak. İstanbul’un yanı sıra CHP, İzmir’de de 12 ve 13 Mart tarihlerinde bir miting gerçekleştirecek. CHP Lideri Özel, İzmir’de 13 Mart’ta düzenlenecek mitingin ardından aynı gün memleketi Manisa’ya geçecek.

CHP idaresindeki 11 büyükşehrin partide kalması için yoğun çaba gösterilirken sürpriz olabileceği kaydedilen kentlere de ağırlık verilecek. Bu kapsamda CHP’liler Bursa, Manisa, Kırıkkale, Malatya ve Balıkesir’de saha çalışmalarını hızlandıracak.

CHP, saha faaliyetlerinin yanı sıra belediye başkanlarının yer aldığı videoları da gösterime sokacak. Belediye başkanlarının rol alacağı kısa filmlerde, CHP’nin deprem bölgesindeki adayları yer almayacak. Videolarda, “CHP Belediyeciliği” anlatılacak. Seçime bir hafta kala ise sandık güvenliği temalı filmler paylaşılacak.