Özel'den AKP'nin adayı Hatipoğlu'na: Para alıp oyları AK Parti'ye götüren siyasi kalpazan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu. Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Özgür Özel, Eskişehir için Ayşe Ünlüce'ye oy isterken AKP'nin adayı Nebi Hatipoğlu için "Aldığı teşvik karşısında Eskişehir'deki İYİ Partililerin oylarını AK Parti'ye sattı. Bu siyasi yankesicilik ve Eskişehir'i kandırmaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Eskişehir'de 3 kadın belediye başkan adayı gösterdiklerini belirten Özgür Özel, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.

Cumhuriyet'in kadınlara önemli ve eşitlikçi haklar tanıdığını vurgulayan Özgür Özel, AKP'nin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamasına destek verdiklerini ve hemen onayladıklarını ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin sözleşmeden çekildiğini hatırlattı.

HÜDAPAR VURGUSU

Kadınların 'sahiplendirilmesi' söyleminde bulunan HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na ortak olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"HÜDAPAR, kadınların mirastan hak almasının önüne geçip nafaka hakını engellemek istiyor. Ancak Eskişehir'den haykırıyoruz. Kadın demek Cumhuriyet demektir, medeni kanuna kadın haklarına dokundurtmayız."

"KENDİSİNİ DEĞİL ESKİŞEHİR'İ DÜŞÜNEN ADAYI SEÇECEĞİZ"

Partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'ye oy isteyen Özel, "Bir cumhuriyet kadınına sahip çıkarak kadının toplumdaki yerine sahip çıkacaksınız" dedi.

"Kendini değil Eskişehir'i düşüneni, Ayşe Ünlüce'yi belediye başkanı yapacağız" diyen Özel, Eskişehir'in gençlerin şehri olduğunu ancak Türkiye'deki gençlerin büyük kısmının ülkeyi terk etmek istediğini söyledi.

"SİYASİ KALPAZAN"

İYİ Parti'den Eskişehir Milletvekili seçildikten sonra istifa edip AKP'ye geçen ve AKP'nin Eskişehir adayı olan İdris Nebi Hatipoğlu'nu da eleştiren Özgür Özel, Hatipoğlu için 'siyasi kalpazan' dedi ve eleştirilerine şöyle devam etti:

"Önce AKP'ye karşıyım diye Eskişehir'deki İYİ Partililerin oylarını aldı sonra milli irade hırsızlığı yaptı. Aldığı teşvik karşısında Eskişehir'deki İYİ Partililerin oylarını AK Parti'ye sattı. Bu siyasi yankesicilik ve Eskişehir'i kandırmaktır. Bu düpedüz para alıp oyları AK Parti'ye götüren siyasi kalpazana karşı Eskişehir oylarıyla Hanya'yı da Konya'yı da gösterecek."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için kullandığı 'zübük' ifadesine yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Zübük demek kendi çıkarı için her yolu mübah sayan demektir. Ordu'ya doğalgaz getirmem, bana oy vermezsen hizmet yok diyen, seçim kazanmak için HÜDAPAR'a taviz veren zübük olabilir mi?"

Özgür Özel'in konuşmasının ardından belediye başkan adayları kürsüye davet edildi.