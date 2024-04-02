İstanbul’da 302 bin oy geçersiz

Haber Merkezi

İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14, AK Partinin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy aldı. İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 432 bin 691, Kurum'un oy sayısı ise 3 milyon 431 bin 587 oldu.

YSK'nın kesinleşmemiş verilerine göre İstanbul'da 33 bin 273 sandıkta kayıtlı 11 milyon 314 bin 534 seçmenden 8 milyon 970 bin 212'si oy kullandı. Bu oylardan 302 bin 702'si geçersiz sayıldı.

27 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

İstanbul'da seçime giren 27 bağımsız aday arasından 4 bin 747 oyla Vedat Taylan Yıldız en yüksek oyu aldı. İstanbul İl Seçim Kurulu'na henüz ulaşan bir itiraz olmadığı öğrenildi. Seçim takvimine göre, olağan itiraz süreci 10 Nisan’a dek sürecek.