İstanbul’da Emniyet Müdürü ile eski polis arasında yaşanan arbede ile ilgili soruşturma

Avcılar’da bir süredir göreve gitmediği için polislikten uzaklaştırılan polis memuru A.B.Ö ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan arbede ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Açıklamada, eski polis memurunun ilçe emniyet müdürünün aracıyla geçtiği esnada ailesine küfür etmesi sebebiyle yaşandığı aktarılırken, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü” aktarıldı.



Avcılar’da meydana gelen olayda, Avcılar ilçe Emniyet müdürü ile bir süredir göreve gitmediği için polislikten uzaklaştırılan A.B.Ö arasında çıkan tartışma ile ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “21.12.2023 tarihinde, Avcılar ilçesinde görevli Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü’nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır. 21.12.2023 tarihinde Müstafi Polis Memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.