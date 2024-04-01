İstanbul’da tarihi fark

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm bakanların yığınak yaptığı megakent İstanbul’da AKP büyük bir yıkım yaşadı. Tüm devlet imkanları Murat Kurum lehine kullanılmasına rağmen mevcut başkan Ekrem İmamoğlu tarihi bir farkla tekrar seçildi.

Haber Merkezi

Seçimin en kritik ili İstanbul’da başkan değişmedi. 2019’da iki kez seçim kazanan Ekrem İmamoğlu bu kez kesin bir zafer elde etti. Yüzde ellinin üstüne çıkan İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’a 10 puandan fazla fark attı. Başta Erdoğan olmak üzere İçişleri’nden Dışişleri’ne tüm Kabine’nin seçim çalışmalarına katıldığı kentte böylece AKP büyük bir çöküş yaşadı. Devletin tüm imkanlarının Murat Kurum lehine kullanıldığı, tarihi bir yarışa olan seçimde tüm bunlara rağmen halk Saray’a dur demeyi tercih etti.

Kentte, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday yarıştı. İstanbul genelinde kayıtlı yaklaşık 11 milyon seçmen 33 bin 328 sandıkta oy kullandı.

Öte yandan İstanbul Adliyesi’ne resmi işi olmayan hiç kimse alınmazken, sadece görevli gazeteciler binaya girebildi. Gün boyu devam eden oy kullanma işlemi dolayısıyla kentteki otogarlar ve havalimanlarında sakinlik yaşandı. Büyükşehirin yanı sıra CHP ilçelerde de büyük bir başarı kazandı. CHP kentteki 25 ilçenin belediye başkanlığını alırken AKP’de bu sayı sadece 14’te kaldı. CHP önceki seçimden farklı olarak Silivri, Çatalca, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy, Şile, Tuzla ve Beykoz belediyelerini de kazandı. CHP tıpkı Türkiye genelinde olduğu gibi megakentte de daha önce hiç almadığı birçok belediyeyi kazanmış oldu.

Oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçen İmamoğlu şunları ifade etti: “ Yeni dönemde yetkiyi halkımız bize vermiştir diyebiliriz. 1 milyonun üzerinde bir fark ile seçimler sonuçlanmıştır. İstanbul ittifakı kavramını kabul eden herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Milletin verdiği mesajı anlamayanlar, eninde sonunda kaybederler. İstanbullular bana icraatçı, halkçı belediyecilik görevi vermiştir. İstanbulluların bana verdiği tüm bu görevleri, emir kabul ediyorum. Bu sonuçlar, sayın Cumhurbaşkanı’na da mesajlar vermiştir. İstanbulluların açık iradesi ile nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce atılması gerekmektedir. Merkezi hükumetin, yerel yönetimleri yok saymaması gerekmektedir."

Fotoğraf: AA

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AKP’yi cezalandırmak istedi" dedi.

Kameraların karşısına geçen Beştaş, şöyle konuştu: "DEM seçmeni, AKP’yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul’da çıkan sonuç DEM seçmeninin AKP’yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu ‘Aldığım oylar benimdir’ demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AKP’yi cezalandırmak istedi. AKP’ye cevap vermek istedi."

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SONUÇLAR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışını önde bitirmesinin ardından partililer, kentin birçok noktasında sevinç gösterileri düzenledi. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde kutlama yapan halk seçim sonuçlarını davul ve zurna eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla kutladı.

Fotoğraf: DHA

Esenyurt'ta sonuçlar açıklandıkça ilçenin farklı noktalarında kutlamalar başladı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halk müzikler eşliğinde eğlendi. İstiklal Caddesi de kutlamaların diğer bir durağı oldu. Cadde boyunca yurttaşlar seçim sonuçlarını kutladı.