İstanbul’da tiyatro coşkusu sona erdi

İKSV’nin düzenlediği 27. İstanbul Tiyatro Festivali, tiyatro ve dans rüzgârı ile sona erdi. 28. Tiyatro Festivali yeni küratörüyle 2024 sonbaharında düzenlenecek.

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV); 19 tiyatro, performans ve dans gösterisinin yer aldığı 27. İstanbul Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında Türkiye’den 11, Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda ve Yunanistan’dan toplam 8 yapım izleyiciyle buluştu. Kapanış oyunu İstanbul Mon Amour I Beyoğlu ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da festivale özel tasarlandı.

25 Ekim - 26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, izleyicilerine belgesel tiyatrodan klasik sahnelemelere, çağdaş danstan mask tiyatrosuna, kukla sinemasından mekâna özgü eserlere, dans tiyatrosundan performatif enstalasyonlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sundu. Tüm şehre yayılan 27. İstanbul Tiyatro Festivali, bir ay boyunca tiyatro ve dans rüzgârı estirdi.

28. İstanbul Tiyatro Festivali yeni küratörüyle 2024 sonbaharında düzenlenecek.