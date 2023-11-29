Salon İKSV’den: Yeni Klasikler

Kültür Sanat Servisi

Müzikseverlerin buluşma noktası Salon İKSV, yepyeni bir seriye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni Klasikler başlığıyla izleyiciyle buluşacak seride Hollandalı minimalist besteci ve piyanist Joep Beving 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde; İtalyan müzisyen ve güncel klasik müzik bestecisi Fabrizio Paterlini ise 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Salon sahnesinde olacak. Saat 21.30’da başlayacak konserler için kapı açılış saati 21.00.

Biletler passo.com.tr'den ve İKSV gişelerinden alınabilir.