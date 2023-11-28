Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

- SİNEMA

İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “İtalyan Sinemasıyla Buluşma”, çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımlarını İstanbul’a getiriyor. İtalya’nın son dönem sinemasına ışık tutarak, dünya festivallerine damga vuran ve büyük beğeni toplayan filmleri izleme fırsatı sunan seçki, 3 Aralık’a kadar İtalyan Kültür Merkezi ve Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gösterilecek; toplam sekiz yapımın Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

- SÖYLEŞİ

Sarkis, 30 Kasım Perşembe akşamı 19.00’da, Arter’de devam eden SONSUZ başlıklı kişisel sergisi bağlamında moderatörlüğünü serginin küratörü Emre Baykal’ın üstleneceği bir konuşma gerçekleştirecek. Sarkis, 1960’lardan bu yana devam eden sanatsal pratiğine dair geniş bir çerçeveden ipuçları sunacağı konuşmasında, Respiro isimli ikonik yerleştirmesinin ortaya çıkış serüvenine de değinecek. Ücretsiz olarak düzenlenen sanatçı konuşmasına katılmak için kayıt gerekmiyor.

- SERGİ

• Dirimart, Canan Tolon’un ikinci kişisel sergisi Havadan Sudan’a ev sahipliği yapıyor. Sanatçının son dönemde ürettiği aynı başlıklı serisini merkezine alan sergi, tuval üzerine akrilik ve pastan oluşan büyük ölçekli eserlerden oluşuyor.

• Art On Pera’da Ömer Emre Yavuz’un Etkileşimler isimli solo sergisi sürüyor. Sanatçı, heykele içkin ögelerle hesaplaşırken kuramların yüklerini doğanın bir parçası olduğu bilinciyle hafifletiyor. 2 Aralık’a kadar görülebilir.

KONSER

Müze Gazhane’nin mum ışığının aydınlattığı ikonik konser serisi Hava Kararınca’da 29 Kasım Çarşamba akşamı sahne Stella‘nın! Öncesinde ise Melis Karaduman müzikseverlerle olacak. Mekânın H-Gölgelik bölümünde saat 20.00’de başlayacak olan konser için kayıt gerekmemektedir.

ANKARA

- KONSER

Berlin Hanns Eisler’de piyanist diploması ile 2005 yılında Leipzig Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğitimi alan Barno Haknazarova; Bach, Chopin, Liszt, Ravel ve Prokofyev’in solo piyano yapıtlarından derlenen zengin bir seçki ile 1 Aralık Cuma Akşamı Mozarthaus’a konuk oluyor. Yaklaşık 60 dakika sürecek olan konser saat 20.00’de başlayacak.