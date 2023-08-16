İstanbul’da, toplu taşımadaki "temassız ödeme" ücretleri tepki çekiyor

Toplu ulaşım zammının ardından, 22.25 TL olan metrobüs ücretinin, kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Fiyatlar tepki çekti.

İstanbul'da toplu ulaşımda, kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yönteminde alınan fark yolcuların tepkisine neden oluyor. Banka kartları metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL çekiyor.

Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu. Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22,5 lira, benden 60 lira aldı. 60 lira bayağı yüksek" diye konuştu.

OTOBÜSTE 15 TL, METROBÜSTE 37.75 TL ÜCRET FARKI

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olarak belirlendi.

Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü.

"O PARAYI METROBÜSE VERECEĞİME TAKSİYLE GİDERİM"

Cevizlibağ’dan Çağlayan’a metrobüs kullanarak gideceğini belirten Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Karta 60 TL’lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. Kimse kullanmaz bu şekilde. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum" dedi.

Otobüs bekleyen Fatih Akyürek, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 lira ise 40 lira alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla. Ben şu anda işsizim, sürekli hastaneye gidip geliyorum, nasıl altından kalkacağım bu ücretin, ben de bilmiyorum" ifadelerini kullandı.