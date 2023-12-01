İşte böyle olur AKP’nin bürokratı

Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği belirtildi ve FETÖ’den tutuklandı. AKP’den aday adayı oldu, gazeteci dövdü, usulsüz yardım dağıttı, lüks ve silah meraklısı… Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen tipik bir AKP bürokratı.

İsmail ARI

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in yargılandığı, tutuklandığı davalar ile lüks yaşamı dikkatleri çekiyor. Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen, imza attığı tüm skandallara rağmen bürokraside kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Mevlüt Özmen tam olarak bir AKP bürokratı.

Radyo programcılığı ve televizyon muhabirliği yapan Özmen, 2003 yılında kaymakam olarak göreve başladı. Yandaş Yeni Şafak’ın haberine göre, 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ lideri Fettullah Gülen'i ziyaret etti. 2015 Genel Seçimlerinde Tokat AKP Aday Adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Ardından Iğdır’a Vali Yardımcısı olarak atandı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimde uzun namlulu silahla poz verip sokağa çıktı, demokrasi nöbetlerine katıldı.

GAZETECİ DÖVDÜ

2016 yılının Temmuz ayında, daha önce tehdit ettiği Sabah gazetesinin muhabiri Özkan Aydın'ı polis karakolunda yumruk atıp dövdü. Sabah muhabiri Aydın darp raporu alıp, vali yardımcısından şikâyetçi oldu. Dayak anlarına ait kamera kayıtları da AHaber’de yayımlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

31 Ağustos 2016’da Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kendi kına gecesinde gözaltına alındı. Ardından yandaş Sabah gazetesi, “İkiyüzlü vali yardımcısı Özmen’e tutuklama” başlığıyla, Özmen’in tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Haberde, “Darbe gecesi örgüt üyesi kimliğini gizlemek için silahla demokrasi nöbeti tutma pozu veren Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen tutuklandı” ifadeleri yer aldı. Özmen bir süre sonra serbest bırakıldı.

İSTİSMARLA SUÇLANDI

Yandaş Takvim gazetesinin haberinde ise “Mevlüt Özmen evli olduğu dönemde henüz lise öğrencisi olan S. G. ile ilişki yaşamaya başladı. S. G.'nin Kırklareli'nde görevli polis memuru babası N. G. evinde beylik tabancasıyla intihar etmişti. Nizamettin Güzel'in, kızının Özmen'le ilişkisi olduğunu duyduğu ve kızını kurtaramadığı için intihar ettiği ileri sürülmüştü.” denildi.

SOYLU’NUN EN YAKININDA

Özmen, önceki İçişleri Süleyman Soylu’nun da mezun olduğu Gaziosmanpaşa Plevne Lisesi’nde okudu. Soylu, İçişleri Bakanı olduktan sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’ne atadı. Yaklaşık dört yıl boyunca İçişleri Bakanlığı’nın kalbinde görev yapan Özmen, 2020’de ise Manisa Vali Yardımcısı olarak atandı. Hâlâ bu görevine devam eden Özmen’in silahlı ve lüks araçlı birçok fotoğrafı bulunuyor.

HAPİS CEZASI DA ALDI

Ayrıca Özmen tüm bunların yanında “Görevi kötüye kullanma” suçundan yargılandı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özmen’in Iğdır Vali Yardımcısı olduğu dönemde, ihtiyacı olmayanlara devletin kasasından maddi yardım yapılmasını sağladığı ve yine aynı şekilde gazetecilere de haberini yapmaları karşılığında yardım yaptığı ifade edildi. Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Özmen “Kendisine komplo kurulduğunu” öne sürdü. Tanık olarak dinlenen bir gazeteci de “Özmen’in para karşılığında kendisini övecek haber yapmasını istediğini” anlattı. Dinlenen tanıklardan bazıları yatan parayı Özmen’e verdiği de söyledi. Mahkeme, 1 Ekim 2020 tarihinde Özmen’e 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Özmen’in itirazıyla, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi verilen kararı bozdu. 12 Ocak 2022’de yargılamanın yeniden yapılmasına karar verildi. Davasının ise hâlâ devam ettiği bildirildi.

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‘BEN ŞEFFAF BİR ADAMIM’

BirGün’ün ulaştığı Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen yaptığı açıklamada, “Bana yönelik iddialar tevatür ve yalan üzerine kurulmuş şeyler. Ben ABD’ye gittim ama Pensilvanya’ya gitmedim. Gitsem gittim derdim, AK Parti’nin yarısı gitmiş neticede ama ben gitmedim. Çözüm sürecinde Bakanlık bana kınama verdi sonra itiraz ettim ve kaldırttım. Beni herkes biliyor ben şeffaf bir adamım. Lisedeyken falan Muhsin Yazıcıoğlu’nun ocağına giderdim, Atatürkçüyüm ben. Şimdi yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya benden bir savunma istedi, Manisa’ya gelişine dair video paylaştığı için. Iğdır’da başıma gelen şeylerin nedeni Emniyet Müdürü ile yaşadığımız husumetten kaynaklanıyor. Ben sosyal medya kullandığım için çok göze battım. İnsanlar buna hazır değilmiş demek ki” ifadelerini kullandı.