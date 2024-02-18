"İşte size bayram ikramiyesi müjdesi": Yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var!

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri ile ilgili, "Bayram ikramiyelerinde Yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var. 10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak" değerlendirmesini yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı.

Yargı alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte yer alan maddelerden biri de emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramlarında alacakları ödemelerle alakalı. Teklife göre bayram ikramiyesi 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarılacak.

BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesi ile ilgili çarpıcı bir gerçeği paylaştı.

"İşte size bayram ikramiyesi müjdesi" diyen Çelik, "Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına gerileyecek" bilgisini paylaştı.

"(Bayram ikramiyelerinde) Yüzde 50 artış yok, yüzde 72 düşüş var!" ifadesini kullanan Çelik, şunları söyledi:

"10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak! Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için 10 bin 609 TL olması gerekirdi! Emeklinin toplam iki bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazla! Hakikat budur. Gerisi dezenformasyon ve demagojidir!"

İşte size bayram ikramiyesi müjdesi!



Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına gerileyecek.



Yüzde 50 artış yok yüzde 72 düşüş var! 10 bin 609 TL olması gereken ikramiye 3 bin TL olacak!… pic.twitter.com/gTS8e3RpPt — aziz çelik (@EmeginHalleri) February 17, 2024

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan tarihleri arasında olacak. 9 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı da 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran'dan önce ödenmesi gerekecek.