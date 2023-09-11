İstifa edeceği iddia edilen CHP’li Başkan'dan açıklama

CHP’den istifa edeceği iddia edilen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay saat 11:00’de basın açıklaması yapacağını doğruladı. Atay konuyu gündeme getiren gazeteci Şaban Sevinç’e de sitemde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, 12 Eylül Salı günü Nevzat Biçer Parkı Nikah Salonu’nda yapılacak olan toplantıyla istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç katıldığı televizyon programında “Aydın Efeler Merkez İlçe Belediye Başkanı Fatih Atay yarın saat 11’de CHP’den istifa edecek. Yerel bir gazeteciden edindiğim bilgiye göre istifasının nedeni Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini dışladığını düşünüyor” iddiasında bulundu.

Atay’ın ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile çekişmeli olduğu da ileri sürüldü.

‘BASIN TOPLANTISINDA ÖĞRENİRSİNİZ’

tele1.com.tr’den Bişar Arslan’ın haberine göre; Atay, konuyu gündeme getiren gazeteci Şaban Sevinç’e sitemde bulunarak “Ben ona ‘söyleme’ demiştim ama arkadaş niye onu söyledi çok ayıp etmiş” dedi.

Atay “İstifa edeceksiniz yani…” sorusu üzerine ise “Yarın saat 11:00’de basın toplantısı yapacağım. Orada öğrenirsiniz.” ifadesini kullandı.