İstihdamda kan kaybı sürüyor

Emek Servisi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, istihdamda kan kaybı devam ediyor. Sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında 786 bin kişi azaldı. Sağlık, eğitim, tekstil ve giyim sektörleri istihdam kaybında başı çekti.

SGK bir ay geriden gelen verilerine göre, haziran ayında toplam sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 324 bin kişi. İşçi statüsünde çalışanların sayısı ise 18 milyon 556 bin kişi. Bunlardan stajyer, çırak, kursiyer gibi kişiler çıkartıldıktan sonra kalan 4a’lı (SSK) zorunlu sigortalı sayılarında bu yıl nisan ayından itibaren geçen yılın aynı ayına göre düşüş yaşanıyor. Habertürk'ün derlediği verilere göre, geçen yılın aynı ayına göre zorunlu sigortalı işçi sayısı ocak ayında 612.7 bin, şubat ayında 803.4 bin, mart ayında ise 600 bin kişi arttı. İzleyen aylardan itibaren ise düşmeye başladı. Zorunlu sigortalı işçi sayısı nisanda 404.5 bin, mayısta 765.9 bin, haziran ayında da 786 bin kişi azaldı.

İSTİHDAM 75 İLDE AZALDI

Haziran ayı verilerine bakıldığında, deprem yaşanan illerdeki istihdam kaybının hala devam ettiği görülüyor. Depremden etkilenen 11 ildeki istihdam kaybı Hatay’da 34 bin 037, Kahramanmaraş’ta 33 bin 903, Malatya’da 20 bin 423, Adana’da 12 bin 384, Şanlıurfa’da 11bin 325, Elazığ’da 6 bin 328, Gaziantep’te 4 bin 676, Osmaniye’de 4 bin166, Diyarbakır’da 3 bin 894, Adıyaman’da 217 oldu. Kilis’te ise istihdam 150 kişi arttı.

İstihdam kaybında ilk sırayı 218 bin 862 kişiyle İstanbul aldı. Bu ilin ardından istihdam kaybında ilk sırada yer alan iller şöyle oldu: İzmir 59.522, Ankara 50.248, Bursa 50.065, Kocaeli 21.777. Toplam 75 ilde istihdam azalırken, 6 ilde arttı. İstihdamı artan iller şöyle: Antalya 36.996, Tekirdağ 24.623, Denizli 21.594, Muğla 7.443, Mersin 2.712, Nevşehir 2.

KAYIPTA SAĞLIK SEKTÖRÜ İLK SIRADA

İstihdam kaybında insan sağlığı sektörü 134 bin 226 kişiyle ilk sırayı aldı. Bu sektörü tekstil (94 bin 636), eğitim (66 bin 172), giyim (56 bin 567), perakende ticaret (52 bin 384), toptan ticaret (47 bin 867), fabrikasyon metal ürünleri imalatı (36 bin 355), gıda imalatı (31 bin 430) sektörleri izledi.