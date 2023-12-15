İstiklal Caddesi kira artışında dünya birincisi

Ekonomi Servisi

Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin raporuna göre son bir yılda kiraların yüzde 127 arttığı İstiklal Caddesi, kira artış hızında dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerine açık ara fark attı.

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı. Dünya genelindeki 49 ülkeyi ele alan ana caddeler sıralamasında, New York'un Beşinci Caddesi en pahalı perakende caddesi olarak birinciliğini korudu. Milano'nun Via Montenapoleone Caddesi metrekarede yıllık bin 766 dolar kira ile ikinci sırada yer aldı. İstiklal Caddesi, metrekarede yıllık 245 dolarlık kira ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükseldi. Yüksek enflasyon nedeniyle kiraların bir önceki yıla göre yüzde 127 arttığı İstiklal Caddesi, dünyadaki diğer ana alışveriş caddelerindeki kira büyüme oranlarını açık ara geride bıraktı. Bu kapsamda İstanbul’u yüzde 33 artış ile Arjantin’deki Calle Florida Caddesi izledi.