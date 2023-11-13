İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 tahliye daha
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 6 sanığın tahliyesine karar verildi. 25 Eylül'de görülen bombalı saldırı davasında yargılanan tutuklu sanıklardan 3 kişi daha tahliye edilmişti.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bombalı saldırı davasında yargılanan 24 kişiden 6'sı daha tahliye edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, Ahlam Albashır’ın arasında bulunduğu tutuklu 24 tutuklu sanık katıldı.
Saldırıda bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada 6 kişi tahliye edildi.
25 Eylül'de görülen davasında yargılanan tutuklu sanıklardan 3 kişi daha tahliye edilmişti.
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