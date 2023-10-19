İstinaf, Deniz Poyraz kararını ‘hukuka uygun’ buldu

HDP İzmir İl Örgütüne silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer hakkında verilen karar İstinaf Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu. TİP ve YSP’nin İstinaf başvurusu ise kararda isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Aycan KARADAĞ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütüne silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer dosyasında yeni gelişme yaşandı.

27 Aralık 2022'de İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, Gencer'e “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, “Konut dokunulmazlığını ihlal”, “Mala zarar verme” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından da 9 yıl hapis cezası verildi.

Karara karşı hem Deniz Poyraz ailesinin avukatları hem savcı hem de Onur Gencer’in avukatı Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 8 Haziran'da kararı usul yönünden bozarak İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Mahkeme dosyasında bazı duruşma tutanaklarında imzaların eksik olduğu, taraf avukatlarına gerekçeli kararın tebliğ edilmediği ve tebliğlere dair yazıların dosyaya konulmadığını belirledi. İstinaf Mahkemesi, eksikliklerin giderilerek dosyanın yeniden gönderilmesine karar verdi.

Tarafların itirazı üzerine dosya yeniden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daire yaptığı incelemede, müşteki Türkiye İşçi Partisi(TİP) ile Yeşil Sol Partisi (YSP) avukatları tarafından yapılan istinaf başvurusunu İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin ek kararlarında bir isabetsizlik görülmediği gerekçesiyle reddetti.

Öte yandan katil Gencer’in itirazını ise daire, katile verilen cezaları, mahkemenin mahkûmiyet kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

YARGITAY’A TAŞIYACAĞIZ

Deniz Poyraz’ın ve YSP’nin avukatlarından Türkan Aslan Ağaç, BirGün’e yaptığı açıklamada, kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını söyledi. Ağaç, “Siyasi partiye yapılmış silahlı saldırı dosyasında İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçe yazmaması dosyanın hukuki kriterlere göre incelenmediğini göstermektedir. Bu nedenle kabul edilemez. Anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olmasına rağmen bu suçun ağırlığı ve ciddiyetine uygun bir soruşturma ve yargılama süreci işletilmedi. Şimdi de dosya apar topar kapatılmaya çalışılıyor. Hakikatin ortaya çıkmaması için dosyayı hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Hukuki gerekçe yok” diye konuştu.

KABUL ETMİYORUZ

Avukat Ağaç şunları dile getirdi:

“İtirazlarımız ve gerekçelerimiz karşılık bulmuyor. Bu karar gerekçesiz bir karar. Anayasa, yargının bütün kararlarının gerekçeleri olması gerektiğini söyler. Böyle bir saldırıda gerekçe yazılmamış olmaması kabul edilemez. Soruşturma aşamasında, yargılama aşamasında çok fazla hukuksuzluk vardı. Birçok eksiklik vardı. Deliller yeterince toplanmadı. Taleplerimiz yokmuş gibi görüldü. Daire, reddedilme nedenleri açıklamak zorundadır. Adil bir inceleme yapılmıyor. Bu olayın detayları araştırılmadı. Bu süreçteki eksiklerin çözülmesi gerekiyor. Bu dosya üzerinde gölge eli olduğu gözüküyor. Hakikatin ortaya çıkmaması için dosyayı hızlı bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. Hukuki gerekçe yok. Bunu kabul etmiyoruz.”

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 17 Haziran 2021’de Çankaya’da bulunan HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Gözaltına alınan Gencer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 9 yıl hapis cezası talep edilmişti.