İstismar tutuklusu konferans vermiş

Mustafa BİLDİRCİN

Öğrencisine istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Akçakale Müftüsü Halil Bilik’in, Diyanet ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında konferans verdiği belirlendi.

Bilik’in, “Kadir Gecesi Konferans Etkinliği” kapsamında ziyaret ettiği Akçakale 1 No’lu Açık Cezaevi yönetimiyle de “Fikir alışverişinde” bulunduğu bildirildi.

Urfa’da Akçakale Müftüsü olarak görev yapan Halil Bilik, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki görevinin yanı sıra ilçedeki bir ortaokulda da ücretli öğretmen olarak görevlendirildi. Bilik hakkında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi verdiği sınıfta 12 yaşındaki bir kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Gözaltına alınan Bilik, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Çocuk istismarı gerekçesiyle tutuklanan Bilik’in, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında Aralık 2019 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında da aktif rol aldığı öğrenildi. Bilik’e, açık cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara yönelik konuşma yapma olanağı verildiği belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 3 Aralık 2019 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı. Hastane ve öğrenci yurtlarında aktif olan Diyanet’in, protokol ile cezaevlerinde de aktif rol almasına olanak sağlandı. Protokolü dayanak gösteren Diyanet, cezaevlerinde çeşitli konularda konferanslar düzenledi. Protokol kapsamında Akçakale 1 No’lu Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 17 Nisan’da gerçekleştirilen Diyanet etkinliğinde ise kamuoyunun ismini, “Çocuk istismarı” iddiası ile duyduğu Akçakale İl Müftüsü olduğu belirlendi. Akçakale İl Müftüsü, Halil Bilik’in, cezaevini ziyaret ederek Ramazan’da hükümlülere yönelik yapılabilecek dini etkinlikler hakkında kurum müdürüyle konuştuğu ifade edildi. Müftünün öde yandan ceza infaz kurumundaki hükümlülere yönelik sunum yaptığı ve “Hatim Duası” okuduğu kaydedildi.