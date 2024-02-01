İsveç devlet radyosu, Kürtçe servisini kapatıyor

İsveç devlet radyosu (Sveriges), Kürtçe, Rusya ve Tigrinya dilindeki yayınlarına son vermeye hazırlanıyor.

NATO'ya katılım protokolü geçtiğimiz hafta TBMM'de onaylanan İsveç'te devlet radyosu (Sveriges), Kürtçe servisini 31 Mart'ta kapatacak.

Kararın 'maliyet düşürme' gerekçesiyle alındığı belirtilirken Kürtçe ile birlikte Rusya ve Tigrinya dilindeki yayınlara da son verilecek.

100 PERSONEL İŞTEN ÇIKARILACAK

Yaklaşık 225 milyon İsveç kronu tasarruf etmeyi planlayan Sveriges Radyosu, 100 personelini işten çıkaracak. 80 personelin ise gönüllü olarak ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

Radyonun çalışanlarından Nishtman Irandoust, Rudaw'a verdiği söyleşide bazı çalışanların kararı siyasî bulduğunu belirtti. Irandoust, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylandığını hatırlatarak bazı çalışanların "İsveç'in Ankara'yı yatıştırmak" ve "NATO desteğine karşılık vermek" için Kürtçe yayınını durdurma kararı aldığına inandıklarını söyledi.

23 YILDIR YAYIN YAPIYORDU

Sveriges Radyosu'nun Kürtçe servisi yaklaşık 23 yıl önce kurulmuş ve 6 Ocak 2001'de yayına başlamıştı.