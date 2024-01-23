İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

Oylamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti milletvekilleri kanun teklifini protesto etti. "NATO'ya, işgale, savaşa hayır" dövizleri gösterdi. CHP ve Gelecek Partisi kanun teklifine 'evet derken Saadet Partisi, İYİ Parti ve TİP 'hayır' oyu verdi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Bundan sonraki süreçte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmî Gazete aşamaları gerçekleşecek.

Meclis'te kim ne dedi?

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolün uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 red, 4 de çekimser oy kullanıldı.

TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

GELECEK PARTİSİ: "NATO ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ"

İsveç’e NATO üyeliği yolunu açan protokolle ilgili kanun teklifinin görüşmelerinde Saadet- Gelecek Grubu Başkanvekili İsa Mesih Şahin Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, "Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bölgede ve uluslararası arenada yalnızlaşmaması ve dışlanmaması adına Gelecek Partisi olarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmadığımızı beyan etmek istiyorum" dedi.

SAADET PARTİSİ: "'HAYIR DİYECEĞİZ"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ise, "Kapalı kapılar ardında verilen sözlere… Komisyonda oturan arkadaşlarımızın samimiyetinden şüphe etmiyorum ancak şunu net olarak söyleyeyim, bu komisyona verilen sözlerin hiçbir anlamı yoktur, burada irade bu millettedir, milletin vekillerindedir; 'hayır' diyerek gücümüzü gösterelim. İsveç’in NATO üyeliğine karşı durarak aslında ne tür oyunların kurulduğu gerçeğini ortaya çıkaralım diyorum. Saadet Partisi olarak kararımızın 'hayır' olacağını buradan ifade ederim" diye konuştu.

İYİ PARTİ: "GELECEĞE YÖNELİK TEMENNİLER MANZUMESİNDEN İBARETTİR"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da "Türkiye, NATO ve İsveç arasında hazırlanmış olan mutabakat metni de geleceğe yönelik bir temenniler manzumesinden ibarettir" diyerek 'Hayır' oyu kullanacaklarını söyledi.

CHP: "EVET DİYECEĞİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı oylama öncesi Genel Kurul'da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz güvenliği sadece askeri değil aynı zamanda siyasi bir mesele olarak görüyoruz. Siyasi yönden bakıldığında CHP'nin tutumu son derece açıktır. Demokratik ilkeleri esas alan, hukukun üstünlüğünü denetleyen bir sistemin doğruluğuna inanıyoruz. Gerginliklerin silahlı yoluyla değil, diplomatik müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Nükleer silahlardan arınmış bir güvenlik konseptini her platformda destekliyoruz. Barış istikrar ortamını bozan her türlü tehdide karşı NATO'nun caydırıcı gücünü önemsiyoruz. NATO'nun yeni üyelerinin katılımıyla genişlemesini destekliyoruz. Bu nedenle de bugün oylamada CHP olarak İsveç'in NATO'ya katılımına 'evet' diyeceğiz."

ENGİNYURT: "CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUM, 'HAYIR' DİYORUM"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, ise "İsveç PKK sevicidir, İsveç Kandilcidir. İsveç FETÖ'cüleri destekler, PKK’lılara parasal yardım yapar. Bunu Cumhurbaşkanımız söyledi. Ben de onu destekliyor ve 'hayır' diyorum" dedi.

TİP: "BİZ NATO'NUN KENDİSİNE KARŞIYIZ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Biz, NATO'nun kendisine karşıyız, Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı, NATO'nun genişlemesine de karşıyız " dedi.

EMEP: "TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKMALI"

Emek Partisi Genel Başkanı İskender Bayhan da "Türkiye'deki bütün NATO üsleri kapatılmalıdır. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban.

İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİ ONAYLAMAYAN SADECE MACARİSTAN KALDI

Öte yandan İsveç'in üyeliği için onay vermeyen tek NATO üyesi olarak sadece Macaristan kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, X'ten yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson’a Macaristan'a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023’ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu ancak İsveç'te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle süreç uzamıştı.

İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Macaristan meclisinden onay alınması gerekiyor.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA: "ORTAKLIĞIMIZI AÇIKÇA ORTAYA KOYDU"

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) İsveç’in NATO’ya katılımı kararını büyük bir takdirle karşılıyorum” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO’ya katılımı için yapılan oylama ardından ABD Büyükelçisi Jeff Flake yazılı açıklama yaptı.

Büyükelçi Flake, İsveç’in NATO’ya katılımının önemini vurguladığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün aldığı İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç’in NATO’ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak’ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye’nin NATO İttifakı’na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.