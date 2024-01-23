TBMM, İsveç’in NATO üyeliğini bugün görüşecek

Reuters’ın TBMM’den 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, İsveç'in NATO üyeliği teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin bugün (23 Ocak Salı) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi bekleniyor.

Reuters’ın üç farklı TBMM kaynağına dayandırdığı habere göre TBMM’nin olası onayının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasayı imzalayarak süreci tamamlayacağı öngörülüyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından 2022 yılında NATO askeri ittifakına katılma talebinde bulunmuştu. Ancak NATO müttefiki Türkiye, iki ülkenin Ankara’nın terörist olarak gördüğü grupları koruduğunu kaydederek üyeliklere karşı çıkmıştı.

Türkiye geçen Nisan ayında Finlandiya’nın katılım protokolünü onaylamış, İsveç'in NATO'ya katılımına ise onay vermemişti.

Bunun üzerine Stockholm, bir terör örgütüne üye olmayı yasadışı hale getiren yeni bir terörle mücadele yasası çıkardı.

İsveç ve NATO üyeleri Finlandiya, Kanada ve Hollanda da Türkiye’ye silah ihracatı politikalarını gevşetmek için adımlar attı.

Erdoğan İsveç’in teklifini Ekim ayında TBMM’ye göndermiş; ancak onaylanmasını ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satışını onaylamasına bağlamıştı.

Beyaz Saray F-16 satışını destekliyor. Ancak ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-16 satışını onaylaması için net bir zaman dilimi bulunmuyor.

Türkiye, NATO’nun genişleme sürecini geciktirdiği ve olumsuz insan hakları sicili nedeniyle bazı Kongre üyelerinin itirazlarıyla karşı karşıya.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu ayın başlarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini “önümüzdeki haftalarda” onaylamasını beklediğini söylemişti.

TBMM Dışişleri Komisyonu, onay sürecinin ilk adımı olarak geçen ay İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin teklifi onaylamıştı.

Komisyon toplantısında AKP, MHP ve ana CHP onay lehinde oy kullanırken, Saadet Partisi ve İYİ Parti ret oyu kullanmıştı. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı.