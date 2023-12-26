İsveç'in NATO üyeliği tasarısı komisyondan geçti

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

AKP ve MHP'li üyeler evet oyu verirken, DEM Parti üyeleri komisyondan ayrıldı, İYİ Parti ve Saadet grubu üyeleri ise hayır oyu verdi. Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

16 Kasım'da TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan teklifin müzakereleri ertelenmişti.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya katılmak üzere başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında iki ülkenin ittifaka katılmasına karşı çıkmıştı.

Türkiye bu yıl nisan ayında Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu onayladı ancak bir diğer NATO üyesi Macaristan ile birlikte İsveç'in başvurusunu bekleterek, İsveç'te bulunan ve Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği bazı gruplara karşı İsveç'in daha sert adımlar atmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, ABD'nin F-16 tedariği ve Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma ihracatı kısıtlarını kaldırması halinde TBMM'nin de İsveç'in NATO üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracağına inandığını söylemişti.