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İsveç, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Dünya
  • 26.12.2023 19:42
  • Giriş: 26.12.2023 19:42
  • Güncelleme: 26.12.2023 19:43
Kaynak: AA
İsveç, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararını memnuniyetle karşıladı
FOTOĞRAF: AA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

​​​​​​​Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

İsveçin NATO üyeliği tasarısı komisyondan geçti
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