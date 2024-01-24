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İsveç'ten TBMM'nin NATO kararıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyet verici

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz” denildi.

Dünya
  • 24.01.2024 00:00
  • Giriş: 24.01.2024 00:00
  • Güncelleme: 24.01.2024 00:02
Kaynak: iHA
İsveç'ten TBMM'nin NATO kararıyla ilgili ilk açıklama: Memnuniyet verici
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström açıklama yaptı. İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu” denildi.

Bakan Billström ise, “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak” dedi.
TBMM’de İsveç’in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’si kabul, 55’i ise ret oyu kullandı.

İsveçin NATO üyeliği TBMMde kabul edildi
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