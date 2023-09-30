İsveç’te Erdoğan maketi yakıldı, Dışişleri tepki gösterdi

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Recep Tayyip Erdoğan’ın maketi yakıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı “Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz” dedi.

İsveç’te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketi yakıldı.

Erdoğan’ın İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıktığını söyleyen bir kadın, Erdoğan aleyhinde konuşma da yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, başkenti Stockholm’deki olaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, eylemi “provokasyon” olarak tanımlayarak, “İzin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz” ifadesini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir.”