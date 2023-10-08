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İsviçre, İsrail'in Bern Büyükelçiliğindeki güvenlik önlemlerini artırdı

İsviçre'nin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in Bern Büyükelçiliği ile Cenevre Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

Dünya
  • 08.10.2023 22:16
  • Giriş: 08.10.2023 22:16
  • Güncelleme: 08.10.2023 22:17
Kaynak: AA
İsviçre, İsrail'in Bern Büyükelçiliğindeki güvenlik önlemlerini artırdı

İsviçre'nin, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in Bern Büyükelçiliği ile Cenevre Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığı bildirildi.

İsviçre Federal Polisi, Bern'deki İsrail Büyükelçiliği ile Cenevre'deki İsrail Konsolosluğundaki güvenlik önlemlerini artırdığını belirtti.

Polis, alınan önlemlere ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.​​​​​​​

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