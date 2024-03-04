İşyerleri için mart ayı kira artış oranı belli oldu
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, konutta yüzde 25 ile sınırlandırıldı. İşyerlerinde mart ayında yapılacak kira artış oranı ise şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 55.91 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre enflasyon, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.53 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 67.07'ye çıktı.
Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. İşyerlerine yapılacak kira zammı yüzde 55.91 oldu.
Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55.91 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 54.72 olmuştu.
Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.
Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?
Örnek: Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
Girilen Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 3 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 18 bin 750 TL