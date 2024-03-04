İşyerleri için mart ayı kira artış oranı belli oldu

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, konutta yüzde 25 ile sınırlandırıldı. İşyerlerinde mart ayında yapılacak kira artış oranı ise şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 55.91 olarak kayıtlara geçti.

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Fotoğraf: DepoPhotos