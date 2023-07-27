İtalya'da aşırı sağcı hükümetin hazırladığı 'taşıyıcı annelik' tasarısına ilk onay

Aşırı sağcı Başbakan Meloni yönetimindeki İtalya'da, taşıyıcı anneliğin 'evrensel suç' sayılmasına ilişkin kanun teklifi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kanun teklifi, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

İtalya'da taşıyıcı anneliğin 'evrensel suç' sayılmasına ilişkin kanun teklifi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.

Diktatör Benito Mussolini’nin izinden giden aşırı sağcı Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda 'suç' olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç’ sayılmasına yönelik yasa tasarısı dün akşam parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, iktidarı oluşturan sağ partilerin desteğiyle 109'a karşı, 166 oyla taşıyıcı anneliğin 'evrensel suç' sayılmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

İHLAL DURUMUNDA HAPİS VE PARA CEZASI

Tasarının yasalaşması halinde, ihlal durumunda 1 milyon euro'ya kadar para cezası ve iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Senato’da da ilerleyen dönemde yapılacak oylamada tasarı, onay alması halinde yasalaşacak ve İtalya'da taşıyıcı annelik uygulaması 'evrensel bir suç' haline gelecek.

İtalya'da, tüp bebek yöntemi yalnızca heteroseksüel çiftlerin kullanımına sunuluyor.

YURT DIŞINA GİDİLMESİNİ ENGELLEYECEK

İtalya'da 2004'ten bu yana 'suç' olması nedeniyle bu yasa tasarısı "taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gidilmesini engellemeyi" amaçlıyor. Tasarı, Senato'dan da onay alarak yasalaşması halinde farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların, yargılanmasının önü açılmış olacak.

Başbakan Meloni'nin partisi aşırı sağcı FdI'nin yasa tasarısı, muhalefetteki sol partilerin ve aktivistlerin tepkisini çekiyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein, kişisel olarak taşıyıcı annelikten yana olduğunu söyledi.