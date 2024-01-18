İtalya'da sokağa dışkılayan köpekler DNA testiyle belirlenip sahiplerine ceza kesilecek

İtalya'nın Bolzano bölgesinde, sokağa dışkısını yapan köpekler DNA testiyle belirlenecek ve sahiplerine para cezası kesilecek.

İtalya'nın Bolzano bölgesinde sokaklardaki köpek dışkısı ile mücadele amacıyla DNA veri tabanı oluşturumasına karar verildi. Buna göre dışkısını sokağa yapan köpekler DNA testiyle belirlenecek ve sahiplerine 500 Euro'ya kadar para cezası kesilecek.

Başlatılan proje kapsamında yaklaşık 40 bin köpeğin DNA'sı bir veri tabanında toplanacak. Böylece, sokakta dışkısı bulunan köpeğin sahibinin kimliği tespit edilecek.

Köpeğinin dışkısını sokakta bırakanlara, 50 ila 500 euro para cezası kesilecek. Köpeğini veri tabanına kaydettirmeyi reddedenlere de 292 ila 1048 euro ceza kesileceği belirtildi.

Belediyenin veterinerlik departmanının direktörü Paolo Zambotto, mart sonundan itibaren kayıt yaptırmanın zorunlu hale getirileceğini, köpek sahiplerinin evcil hayvanları için 65 ila 100 euroya mal olan bir kan testi yaptırmak durumunda olacağını söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce Hollanda’nın Zeeland eyaletindeki yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Reimerswaal ilçesinde de benzer bir uygulama başlatılmıştı.