İtalya Dışişleri Bakanı: Balkan rotasından göçü durdurmak için Erdoğan'la görüşeceğiz

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Balkanlar rotası üzerinden göçü durdurmak için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a giden Dışişleri Bakanı Tajani, "Balkan rotasını bloke etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Dışişleri Bakanı ile görüşeceğiz. Etraflı bir vizyona ihtiyacımız var" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin bu kapsamda New York’ta Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Meloni geçen hafta sonunda İtalya’nın Lampedusa adasını ziyaretinde, göç meselesine BM’nin daha fazla dahil olmasının elzem olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Tajani de Afrika’dan göç sorununa yalnızca İtalya ve Avrupa Birliği (AB) tarafından çözüm getirilemeyeceğini söyledi ve "BM’nin de dahli gerekiyor" dedi. Tajani, ortak eyleme geçilmezse göç dalgasının daha da artacağını belirtti.

BALKANLAR EN AKTİF İKİNCİ ROTA

AB Sınır Güvenliği Örgütü Frontex’in verilerine göre, Avrupa’ya yönelik göç açısından en aktif güzergahlar arasında ilk sırada Kuzey Afrika’dan İtalya’ya uzanan Orta Akdeniz rotası, ikinci sırada da Batı Balkanlar rotası geliyor.

Bu yılın ilk yarısında Orta Akdeniz hattından Avrupa’ya ulaşanlar arasında en fazla Fildişi Sahili, Mısır ve Gine vatandaşları bulunuyor. Batı Balkan rotasını ise ağırlıkla Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları kullanıyor.