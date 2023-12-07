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İtalya’da sağlıkçılar iş bıraktı

Çalışma Yaşamı
  • 07.12.2023 06:00
  • Giriş: 07.12.2023 06:00
  • Güncelleme: 07.12.2023 08:15
İtalya’da sağlıkçılar iş bıraktı
Sağlık çalışanları, bütçe kesintilerini protesto etti. (Fotoğraf: AA)

Dış Haberler

İtalya'da doktor ve hemşireler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin 2024 bütçesinde sağlık hizmetlerinde yapmayı öngördüğü kesintilere karşı 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Sendikalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 85'i greve katıldı. İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, yaptığı açıklamada, "Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Yargı tehdidinin, harcamalarda kısıtlamaların olmadığı koşullar sağlanmalı" dedi.

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