İtalya’da sağlıkçılar iş bıraktı

Dış Haberler

İtalya'da doktor ve hemşireler, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin 2024 bütçesinde sağlık hizmetlerinde yapmayı öngördüğü kesintilere karşı 24 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Sendikalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 85'i greve katıldı. İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, yaptığı açıklamada, "Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Yargı tehdidinin, harcamalarda kısıtlamaların olmadığı koşullar sağlanmalı" dedi.