İtalya’da tren, demiryolu işçilerine çarptı: 5 ölü

İtalya’nın Torino kenti yakınlarında bir tren, demiryolunda çalışan işçilere çarptı. Kazada 5 işçi hayatını kaybetti.

İtalya’nın Torino şehrinde trenin demir yolu hattında çalışan işçilere çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’nın kuzeyindeki Torino‘nun Brandizzo bölgesinde saatte 160 km hızla gelen ve boş olduğu belirlenen bir tren o sırada Torino-Milano demiryolu hattı üzerindeki rayları değiştiren işçilere çarptı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurulan 2 işçi ise hastanede gözlem altına alındı.

Kazaya neden olan tren makinistinin olay yerinde şok tedavisi görmesinin ardından evine gönderildiği, sorgulamasının ise daha sonra yapılacağı açıklandı. Brandizzo Belediye Başkanı Paolo Bodoni, kazayı büyük bir trajedi olarak tanımlarken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

MELONİ’DEN TAZİYE MESAJI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, meydana gelen kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, “Torino bölgesindeki Brandizzo istasyonunda bakım çalışmaları yürütürken trenin altında kalan 5 işçinin trajik ölümünü üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi ve en samimi duygularımı iletiyorum. Olayla ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve olayın en kısa sürede aydınlatılması umuduyla Piedmont Bölgesi Başkanı Cirio ile temas halindeyim” dedi.