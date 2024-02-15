İtalyan parlamentosu, İtalya ile Arnavutluk arasında yapılan göç anlaşmasını onayladı

İtalya parlamentosu, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan ve iki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmayı onayladı.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Afrika'dan artarak gelen göçmenleri caydırma ve ülke genelindeki göçmen merkezleri üzerindeki baskıyı hafifletme hedefiyle Arnavutluk ile 6 Kasım 2023'te imzaladığı ve İtalyan muhalefetinin tepkisini çeken göç mutabakatının parlamentodaki onay süreci tamamlandı.

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 24 Ocak'ta onayladığı mutabakat, üst kanat Senato'da da bugün oylamaya sunuldu. 205 sandalyeli Senato'da bugün yapılan oylamada, 61'e karşı 93 oyla İtalya-Arnavutluk göç anlaşması onaylandı.

Böylece, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında yılda 36 bin kadar düzensiz göçmeni ağırlayacak 2 göçmen merkezi kurmasını öngören anlaşma, İtalyan parlamentosu tarafından kabul edilmiş oldu.

İtalya'da sol muhalefet, insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu anlaşmaya itiraz ederken bazı küçük muhalefet partileri de bu adımın İtalya'ya lojistik ve maliyet açısından yük olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyordu.

Bu arada, Arnavutluk'ta da tartışmalara yol açan anlaşma, son olarak Arnavutluk Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve 29 Ocak'ta Arnavutluk Anayasası'na uygun bulunmuştu.

Onay için Arnavutluk Meclisi'ne gönderilen anlaşma, burada da görüşülerek oylanmayı bekliyor.