"İthal başkan istemiyoruz" tepkileri ile gündeme gelmişti: CHP’den Karaburun kararı

CHP, "ithal başkan istemiyoruz" tepkilerinin ardından Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Nurşen Balcı'nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ithal aday tartışmaları nedeniyle gündemde olan İzmir’in Karaburun ilçesinde, belediye başkan adayı olarak gösterilen Nurşen Balcı’nın yerine mevcut başkan İlkay Girgin Erdoğan ile yola devam etme kararı aldı.

CHP tarafından Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Nurşen Balcı, daha önce partililer tarafından ’ithal aday’ eleştirileriyle protesto edilmişti.

Söz konusu ilçede adaylık konusu, CHP tarafından yeniden ele alındı.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı aday tanıtım toplantısı öncesi, önemli bir gelişme yaşandı.

KARAR HER İKİ TARAFA TEBLİĞ EDİLDİ

Aday gösterilen Nurşen Balcı yerine, mevcut Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeniden aday olarak gösterileceği öğrenildi. Kararın her iki tarafa da tebliğ edildiği aktarıldı.

CHP İzmir’de, Çiğli Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Uygar Erdoğan’ın da adaylığı iptal edilmiş, kendisinin yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday olduğu açıklanmıştı.