Protesto edilen CHP Karaburun Adayı Balcı: Arkadaşlarımız da CHP'li, sıkıntı yok

Karaburun'da Merkez Mahallesi'ndeki ilçe başkanlığı binasına gelen CHP'nin Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı'yı karşılayan grup, "İthal başkan istemiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı. Balcı, "Buradaki arkadaşlarımız da hepsi iyi birer CHP'li. Partimizden de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP'nin Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı, partisinin ilçe başkanlığı önünde toplanan bir grup partili tarafından protesto edildi. Tepkilerin duygusal olduğunu düşündüğünü belirten Balcı, "Tabii ki hak veriyorum. Beklemedikleri bir şeydi. Hak veriyorum, o anlamda sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi iyi birer CHP'li. Partimizden de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.

Merkez Mahallesi'ndeki ilçe başkanlığı binasına gelen CHP'nin Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı'yı karşılayan grup, "İthal başkan istemiyoruz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Partililerle yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Balcı, tepkilerin duygusal olduğunu düşündüğünü belirterek, "Tabii ki hak veriyorum. Beklemedikleri bir şeydi. Hak veriyorum, o anlamda sıkıntı yok. Buradaki arkadaşlarımız da hepsi iyi birer CHP'li. Partimizden de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Duygusal bir tepki olduğunu düşünüyorum." dedi.