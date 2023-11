İthalatta sınır tanımadılar

Ekonomi Servisi

Tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar, yerli üretimi bitirme noktasına getirdi. İktidar “İthalat çözüm olmaz” uyarılarına rağmen her fırsatta ithalata sarıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın ilk 10 ayında 682 bin 331 baş hayvan ithalatı yapıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yılın ilk on ayında ne kadar canlı hayvan ithal edildiğini sordu. Yazılı olarak yanıtlayan Ticaret Bakanı Bolat, "Canlı hayvan ithalatımız yılın ilk on aylık döneminde 682 bin 331 baş olarak, et ithalatımız ise aynı dönemde 26 bin 954 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Damızlık olan büyükbaş ve küçükbaşlar için yüzde sıfır, büyükbaş hayvanların kesimlik olanlarında yüzde 26, küçükbaş hayvanlardan koyun-keçi için sırasıyla yüzde 40- yüzde 135 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı. Gürer, geçmiş dönemdeki bakanların "2023’te hayvan ithalatını sonlandıracağız" açıklamalarını hatırlatarak, rakamların kaygı verici olduğuna söyledi. Gürer, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle küçük aile tipi işletmelerin hayvanlarını sattığını, iktidarı uyarmalarına rağmen gereken önlemlerin alınmadığını ve sonunda yine ithalatla çözüm arandığına dikkat çekti.

AHIRLAR BOŞALIYOR

Hayvan varlığı azalırken gebe inekler ve düvelerin kesime gönderildiğini hatırlatan Gürer, “TÜİK verilerine göre 2023 yılı başında 17 milyon 876 bin olan büyükbaş hayvan varlığı bugün 16 milyon 667 bine kadar geriledi. Aynı şekilde 58 milyon olan küçükbaş hayvan varlığı 53 milyona kadar düştü” dedi. Küçük aile tipi işletmelerin hayvancılıktan çekilmeye başladığını ve artık Anadolu’da ahırların boşaldığını belirten Gürer, “Bu nedenle ithalata yeniden mecbur kalıyoruz” dedi. Hayvan sayısının azalmasıyla et ve süt ürün fiyatlarının arttığını kaydeden "Fakir fukara et ve sütten mamül ürünlere dahi erişemez noktaya durum gelecek" diye konuştu. Çözüm için önerilerini sıralayan Gürer, “Yem fiyatları düşürülürse, sübvanse edilirse, ahır giderleri azaltılırsa, çiftçiye gerekli destekler sağlanırsa, üreticinin ürettiği süt değerinde alınırsa bu sorunlar yaşanmayacaktır” dedi.