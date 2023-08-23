İtiraf ettiler: Aile Bakanlığı, “Açım” diyen yurttaşa kelepçe takıldığını doğruladı

BirGün'ün gündeme getirdiği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapısında geçinemediğini ifade eden bir yurttaşın ters kelepçe ile gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Haber Merkezi



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” dedikten sonra bakanlık binası önünde ters kelepçe ile gözaltına alınan Ahmet Ç. isimli yurttaşın işitme engelli olduğunu, emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kaldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Ahmet Ç., agresif davranışlar sergilemiş, güvenlik personelini ve kendisiyle iletişim kuran işaret dili tercümanlarını tehdit ederek personelimize saldırı girişiminde bulunmuştur. Son eylemleri personelimize zarar verecek duruma ulaştığından ve gerek güvenlik personelimizin gerekse tercüman arkadaşlarımızın sakinleştirme çabaları sonuç vermediğinden emniyet güçleri olaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Emniyette ifadesinin alınmasından sonra serbest kalan Ahmet Ç., 22 Ağustos günü tekrar bakanlığa gelmiştir. Kendisiyle yapılan görüşme sonrasında talebi doğrultusunda, daha önce de yapıldığı üzere ekonomik destek sağlanarak ikametinin bulunduğu şehre gitmesi noktasında yardımcı olunmuştur" denildi.

Aile Bakanlığı, engelli yurttaşa ters kelepçe takılması ve tartaklanmasında bir sorun görmezken olayın görgü tanıkları ise Ahmet Ç.’nin saldırgan tutum sergilemediğini, sadece kendisine zarar vereceğini belirttiğini iddia etti.