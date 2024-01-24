İtirazlar tarafsız incelensin

Haber Merkezi

Seçimlerin adil ve demokratik bir süreçle ilerlemesi gerektiğini belirten 13 baro, YSK’ye "Seçim güvenliğinin sağlanması açısından asker ve polislerin seçim merkezlerine kaydırılmasına yönelik itirazları seri, etkili ve tarafsız bir biçimde incelemesi" çağrısında bulundu.

Yerel seçimler öncesi birçok il ve ilçeye kaydedilen polis ve asker seçmenler ve bunlara yönelik yapılan itirazlara ilişkin 13 baro ortak açıklama yaptı.

"Seçimler adil ve demokratik bir süreçle ilerlemelidir" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bölgede birçok il ve ilçe merkezinde seçmen sayısı ve nüfus yoğunluğuyla orantılı olmayan asker veya polislerin seçmen olarak kaydedildiği, bu kayıtlara yapılan itirazların ise İlçe seçim kurullarınca reddedildiği yazılı basına yansımıştır" denildi.

İl, ilçe seçim kurullarının ret kararlarının gerekçelerinin emniyet müdürlüklerinden gelen yazılara dayandığı hatırlatılan açıklamada, "Bu yazılarda asker veya polislerin seçim günü yapılacak görevlendirilme kapsamında seçmen olarak belirtilen merkeze kaydedildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

SEÇİME GÖLGE DÜŞÜYOR

Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının temel insan haklarından olup demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, "Halk iradesinin hiçbir etki altında kalmadan serbestçe sandığa yansıması da seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının vazgeçilmez temel unsurudur. Anayasa'nın 67. maddesine göre ise; seçimler yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Bu anlamda il-ilçe şeçim kurullarının tamamen emniyet müdürlüğünden gelen yazıya dayanarak itirazları reddetmesi, belirtilen sayıda asker veya polise seçim güvenliği açısından ihtiyaç olup olmadığını belirlememesi yargısal yönetim ve denetimi de ortadan kaldırır niteliktedir" diye belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "14 Mayıs 2023 ve 29 Mayıs 2023 seçimlerinin sorunsuz geçtiği bölgede seçim güvenliği açısından bir tehdit olmamasına rağmen il ve ilçe merkezlerine binlerce asker veya polisin seçmen olarak kaydedilmesi seçimlerin serbest ve adilliğine gölge düşürmektedir. Özellikle birkaç farkla belediye başkanlığının el değiştirebildiği ilçe merkezlerine binlerce asker ve polisin seçmen olarak kaydırılması seçim sonuçlarının meşruiyetini de tartışılır hale getirecektir. Bu sebeple biz aşağıda imzası bulunan Barolar olarak; seçim sonuçlarına etkili seçmen taşımalarının halk iradesinin sandığa tam yansıması açısından ciddi sorunlar barındırdığını belirtiyor, Yüksek Seçim Kurulu'na seçim güvenliğinin sağlanması açısından asker ve polislerin seçim merkezlerine kaydırılmasına yönelik itirazları seri, etkili ve tarafsız bir biçimde incelemesi çağrısında bulunuyoruz."