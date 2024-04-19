İTO Başkanı Avdagiç'ten 4 yapısal reform önerisi

Yapısal reformların ekonomiye güç vereceğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, bunları "vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi" olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomik programın başarısı ve kalıcı tek haneli düşük enflasyon için yapısal reformların yakında gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, "Özellikle vergileme, sanayinin rekabetçi dönüşümü, üretken finansman sistemi ve yatırım ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere yapılacak yapısal reformlar ekonomimize taze güç verecektir" dedi.

Avdagiç, İTO'nun nisan ayı meclis toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası gerek ekonomi yönetiminin gerekse de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları önemli bulduklarını söyledi.

"ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINI ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye ekonomisinde özel sektör için de yeni bir süreç başladığını anlatan Avdagiç, "Belediye seçimlerini geride bıraktık ve seçim sonrası, dış dünyada yakından takip ettiğimiz gelişmeler dışında, tüm eforumuzu ve dikkatimizi ekonomiye vermiş durumdayız. En azından biz iş dünyası olarak bunu arzuluyoruz. Üçüncü çeyrekle birlikte enflasyondaki yavaşlamanın belirginleşmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Dış ticaret açığındaki daralma mart ayında da devam etti" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, kamunun harcama tasarrufuna dikkati çekerek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe disiplininden taviz verilmeyeceği, kamunun tasarruf yapacağı ve ek bütçe kullandırılmayacağı açıklamasını önemsediklerini dile getirdi.